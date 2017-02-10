Гражданин Норвегии с квадрокоптера снимал охраняемый объект в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух человек, которые с помощью квадрокоптера снимали особо важный научно-исследовательский институт. Одним из задержанных оказался гражданин Норвегии, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Кружащий над запретной зоной квадрокоптер заметил старший прапорщик Алексей Трегубов. Он доложил об этом начальнику караула. В ходе поисков военнослужащие обнаружили двух мужчин, управлявших беспилотником "Фантом".

Задержанных вместе с квадрокоптером доставили в службу безопасности НИИ для дальнейших разбирательств. О мотивах и целях операторов беспилотника пока ничего не сообщается.