Зятя Анатолия Сердюкова объявили в федеральный розыск

Зятя экс-министра Анатолия Сердюкова Валерия Пузикова, который стал фигурантом уголовного дела, объявили в федеральный розыск.

Как сообщает "Интерфакс", местонахождение Пузикова не установлено, поэтому его и объявили в розыск. Если его не найдут в России, то границы поиска будут расширены до международных. По некоторым данным, Пузиков покинул страну, опасаясь преследования.

Напомним, зять экс-министра взял в аренду у аффилированных фирм дорогостоящие машины, заплатив за это деньги. Но на самом деле машины не эксплуатировались.

Ранее сообщалось, что Пузикову принадлежит база отдыха "Житное", на которой солдаты-срочники из полка дальней авиации высадили тополя и газонную траву, а воины-железнодорожники построили асфальтированную дорогу от комлекса к побережью Каспия.