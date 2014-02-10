ФСКН требует закрыть московский клуб "Известия Hall" из-за наркотиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России направило письмо префекту ЦАО с требованием о закрытии клуба "Известия Hall", где неоднократно выявлялись факты продажи наркотиков.

Так, вопрос о закрытии клуба предлагается рассмотреть на заседании антинаркотической комиссии, сообщил журналистам глава столичного УФСКН Вячеслав Давыдов.

В 2013 году по подозрению в сбыте наркотиков был задержан бармен "Известия-холла". "Сотрудники нашей службы неоднократно выявляли факты употребления наркотиков в данном заведении. Нами был задержан бармен, занимавшийся распространением запрещенных веществ", - рассказал он.

Давыдов отметил, что в Москве есть ряд элитных клубов, куда из-за фейс-контроля и клубных карт сложно попасть оперативному сотруднику. "Мы хотим вместе с представителями органов власти и прокуратуры попробовать заходить в такие клубы и посмотреть, что там творится", - заключил начальник столичного УФСКН.