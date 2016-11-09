Мать избитой столичной школьницы написала заявление в СК

Мать избитой сверстницами девочки написала заявление в СК

Мать школьницы, которую избили сверстницы, написала заявление в Следственный комитет. Накануне было возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Москва 24".

"Я хочу, чтобы эти девочки понесли наказание. Наказание по всей строгости закона. Чтобы их изолировали", – рассказала мать пострадавшей.

Инцидент произошел в четверг, 3 ноября. Три московские школьницы избили 14-летнюю девушку, а четвертая участница сняла избиение на видео. Запись они выложили в интернет. Как выяснилось, причиной конфликта стала ревность к 19-летнему молодому человеку.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". В настоящее время участниц избиения допрашивают. Назначены судебно-медицинские экспертизы.