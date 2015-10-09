Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве в "Матросской тишине"

Фото: ТАСС/Федор Савинцев
Преображенский суд продлил арест шестерым фигурантам дела о вымогательстве в СИЗО "Матросская тишина" более 10 миллионов рублей у арестованных, сообщает Агентство "Москва".
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемым до 20 ноября.
Фигуранты дела – бывший начальник оперативного отдела СИЗО и четверо его подчиненных, а также врач одной из московских клиник.
По версии следствия, сотрудники СИЗО вступили в преступный сговор с "криминальным авторитетом", содержащимся в этом изоляторе, для вымогательства денег у арестованных, которые подозревались в совершении экономических преступлений.
Обвиняемые угрожали потерпевшим физической расправой и созданием невыносимых условий содержания в изоляторе.