Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве в "Матросской тишине"

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Преображенский суд продлил арест шестерым фигурантам дела о вымогательстве в СИЗО "Матросская тишина" более 10 миллионов рублей у арестованных, сообщает Агентство "Москва".

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемым до 20 ноября.

Фигуранты дела – бывший начальник оперативного отдела СИЗО и четверо его подчиненных, а также врач одной из московских клиник.

"Вечер": Cуд арестовал бывшего сотрудника СИЗО "Матросская тишина"



По версии следствия, сотрудники СИЗО вступили в преступный сговор с "криминальным авторитетом", содержащимся в этом изоляторе, для вымогательства денег у арестованных, которые подозревались в совершении экономических преступлений.

Обвиняемые угрожали потерпевшим физической расправой и созданием невыносимых условий содержания в изоляторе.