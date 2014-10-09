Главу мытищинской фирмы подозревают в неуплате 13 млн рублей налогов

Фото: ТАСС/ Cергей Бобылев

В Мытищах возбудили уголовное дело против топ-менеджеров "СДС-Недвижимость". Компания не выплатила 13 миллионов рублей налогов, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

Следствие установило, что в 2002 году руководство "СДС-Недвижимость" предоставило декларацию по земельному налогу, в которой указало неверную кадастровую стоимость земельного участка. В результате был начислен земельный налог в размере 483 тысяч рублей.

Позже в ходе налоговой проверки было установлено, что компания должна была заплатить налог на сумму более 13 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов". Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее M24.ru сообщало, что директора одной из столичных торговых фирм задержали по подозрению в неуплате налогов на 8 миллионов рублей.

В материалах дела сказано, что гендиректор компании с октября 2010 года по декабрь 2011-го использовал в первичных документах реквизиты фиктивных фирм и вносил в налоговые декларации ложные сведения, которые в дальнейшем предоставил в налоговую инспекцию.