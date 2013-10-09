Ущерб окружающей среде от свалки в Новой Москве оценен в 190 млн руб

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе проверки прокуратуры Троицкого административного округа Москвы найдена незаконная функционирующая мусорная свалка. Размер ущерба, причиненного почвам, превысил 190 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, незаконная свалка находилась вблизи поселка ДРП-3 поселения Щаповское. Туда завозились и хранились твердые бытовые отходы.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

Отметим, что прокурор округа обратился в суд с требованием провести рекультивацию данного земельного участка. В связи с добровольным удовлетворением заявленных требований производство по делу прекратили. В настоящее время проходят работы по ликвидации свалки.