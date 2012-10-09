В Подмосковье будут судить банду похитителей-убийц

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области предстанут перед судом двое обвиняемых, которые похитили и убили своего партнера по бизнесу. Преступники вывезли мужчину в лес в багажнике автомобиля, где забили бейсбольной битой и закопали труп.

По версии следствия, преступление организовал 36-летний индивидуальный предприниматель из Дмитровского района Подмосковья. У мужчины возникли разногласия со своим партнером по бизнесу. Вместо того, чтобы решить проблему цивилизованным путем, предприниматель решил избавиться от неуступчивого партнера. Преступление было совершено в июне 2011 года.

Для совершения преступления бизнесмен привлек 26-летнего знакомого. Преступники подкараулили жертву, затолкали ее в багажник автомобиля и вывезли за город в лес. Там они начали избивать жертву бейсбольной битой. От полученных травм мужчина скончался. Убедившись, что он мертв, злоумышленники закопали труп в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело сначала возбудили по факту исчезновения человека и только после долгих следственно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина был убит. Вскоре было обнаружено местонахождения тела покойного и задержаны исполнители преступления.

Следствие собрало достаточное количество доказательств вины обвиняемых, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.