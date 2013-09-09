В Литве суд оправдал экс-префекта САО Москвы Хардикова

Фото: ИТАР-ТАСС

Вильнюсский окружной суд оправдал бывшего префекта Северного административного округа Юрия Хардикова по делу об отмывании денег.

Литовская прокуратура обвиняла Юрия Хардикова в том, что через свои компании в Литве он легализовал 10,4 миллиона евро, полученных в России преступным путем. В России в отношении экс-префекта также было возбуждено уголовное дело по факту хищения 824 миллионов рублей. Однако в начале этого года суд снял с него все обвинения.

Суд в Литве оправдал Юрия Хардикова, мотивируя это решение тем, что заведенное в России дело было прекращено, сообщает "Интерфакс".

Согласно постановлению суда, мотивов для привлечения Юрия Хардикова к уголовной ответственности нет. Судья подчеркнул, что в проведенном Службой расследования финансовых преступлений досудебном расследовании не собрано доказательств того, что Хардиков учреждал в Литве фиктивные предприятия.

Судья также отметил, что экс-префект приехал в Литву легально и легально создавал предприятия.

Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Апелляционном суде Литвы.