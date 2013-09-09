В Литве суд оправдал экс-префекта САО Москвы Хардикова

Фото: ИТАР-ТАСС
Вильнюсский окружной суд оправдал бывшего префекта Северного административного округа Юрия Хардикова по делу об отмывании денег.
Литовская прокуратура обвиняла Юрия Хардикова в том, что через свои компании в Литве он легализовал 10,4 миллиона евро, полученных в России преступным путем. В России в отношении экс-префекта также было возбуждено уголовное дело по факту хищения 824 миллионов рублей. Однако в начале этого года суд снял с него все обвинения.
Суд в Литве оправдал Юрия Хардикова, мотивируя это решение тем, что заведенное в России дело было прекращено, сообщает "Интерфакс".
Согласно постановлению суда, мотивов для привлечения Юрия Хардикова к уголовной ответственности нет. Судья подчеркнул, что в проведенном Службой расследования финансовых преступлений досудебном расследовании не собрано доказательств того, что Хардиков учреждал в Литве фиктивные предприятия.
Судья также отметил, что экс-префект приехал в Литву легально и легально создавал предприятия.
Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Апелляционном суде Литвы.
История вопросаУголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" в отношении Юрия Хардикова было возбуждено в мае 2009 года. По материалам следствия, Хардиков, возглавлявший тогда ОАО "Кубаньэнерго", познакомился в Сочи с владелицей компании "Интеко" Еленой Батуриной, которая заинтересовалась покупкой доли в компании, которой принадлежали доли незавершенного строительства, расположенные на сочинском Курортном проспекте. Следствие полагало, что Хардиков выступал посредником в этой сделке на сумму 1 млрд рублей.
Хардиков скрылся от следствия, и в ноябре 2009 года был объявлен в международный розыск и арестован заочно. На его денежные средства и имущество был наложен арест. Сам экс-префект уверял, что дело в отношении него сфальсифицировано, и обратился с жалобой в Страсбургский суд на незаконность решения об аресте. В Литве он получил статус временной защиты в связи с тем, что литовские компетентные органы усмотрели в его деле признаки коррупции.