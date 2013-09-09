Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября 2013, 12:24

Происшествия

В Литве суд оправдал экс-префекта САО Москвы Хардикова

Фото: ИТАР-ТАСС

Вильнюсский окружной суд оправдал бывшего префекта Северного административного округа Юрия Хардикова по делу об отмывании денег.

Литовская прокуратура обвиняла Юрия Хардикова в том, что через свои компании в Литве он легализовал 10,4 миллиона евро, полученных в России преступным путем. В России в отношении экс-префекта также было возбуждено уголовное дело по факту хищения 824 миллионов рублей. Однако в начале этого года суд снял с него все обвинения.

Суд в Литве оправдал Юрия Хардикова, мотивируя это решение тем, что заведенное в России дело было прекращено, сообщает "Интерфакс".

Ссылки по теме


Согласно постановлению суда, мотивов для привлечения Юрия Хардикова к уголовной ответственности нет. Судья подчеркнул, что в проведенном Службой расследования финансовых преступлений досудебном расследовании не собрано доказательств того, что Хардиков учреждал в Литве фиктивные предприятия.

Судья также отметил, что экс-префект приехал в Литву легально и легально создавал предприятия.

Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Апелляционном суде Литвы.

История вопроса

Уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" в отношении Юрия Хардикова было возбуждено в мае 2009 года. По материалам следствия, Хардиков, возглавлявший тогда ОАО "Кубаньэнерго", познакомился в Сочи с владелицей компании "Интеко" Еленой Батуриной, которая заинтересовалась покупкой доли в компании, которой принадлежали доли незавершенного строительства, расположенные на сочинском Курортном проспекте. Следствие полагало, что Хардиков выступал посредником в этой сделке на сумму 1 млрд рублей.

Хардиков скрылся от следствия, и в ноябре 2009 года был объявлен в международный розыск и арестован заочно. На его денежные средства и имущество был наложен арест. Сам экс-префект уверял, что дело в отношении него сфальсифицировано, и обратился с жалобой в Страсбургский суд на незаконность решения об аресте. В Литве он получил статус временной защиты в связи с тем, что литовские компетентные органы усмотрели в его деле признаки коррупции.

следствие уголовные дела Юрий Хардиков Литва префекты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика