СКР может объявить в розыск музыкантов группы Bloodhound Gang

Музыкантов американской группы Bloodhound Gang могут объявить в розыск: Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Ранее участники группы во время своего выступления надругались над российским флагом.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета России, сейчас решается вопрос об объявлении в розыск подозреваемых Джеймса Мойра Франкса и Джареда Хасселхоффа.
Уголовное дело возбуждено по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой", максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее на Джареда Хасселхоффа уже завели дело по статье "Надругательство над государственным флагом". По такой же статье было возбуждено дело и на Украине. За оскорбление украинского флага музыкант извинился.
Ссылки по теме
- Группу Bloodhound Gang просят занести в "черный список" России
- По факту осквернения российского флага возбуждено уголовное дело
- Музыканты Bloodhound Gang со скандалом покинули Россию
Напомним, скандал вокруг группы разразился после того, как 3 августа 2013 года в одесском клубе "Ибица" басист группы Джаред Хасселхофф осквернил российский флаг. После этого музыкант принес свои извинения, пояснив, что триколор случайно оказался на сцене, а потом и у него в штанах.
После допроса в Анапе музыканты вылетели в Москву, а затем в США.
Сайты по теме