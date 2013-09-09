СКР может объявить в розыск музыкантов группы Bloodhound Gang

В отношении группы "Bloodhound Gang" завели еще одно уголовное дело

Музыкантов американской группы Bloodhound Gang могут объявить в розыск: Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Ранее участники группы во время своего выступления надругались над российским флагом.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета России, сейчас решается вопрос об объявлении в розыск подозреваемых Джеймса Мойра Франкса и Джареда Хасселхоффа.

Уголовное дело возбуждено по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой", максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Джареда Хасселхоффа уже завели дело по статье "Надругательство над государственным флагом". По такой же статье было возбуждено дело и на Украине. За оскорбление украинского флага музыкант извинился.

Напомним, скандал вокруг группы разразился после того, как 3 августа 2013 года в одесском клубе "Ибица" басист группы Джаред Хасселхофф осквернил российский флаг. После этого музыкант принес свои извинения, пояснив, что триколор случайно оказался на сцене, а потом и у него в штанах.

После допроса в Анапе музыканты вылетели в Москву, а затем в США.