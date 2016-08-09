Форма поиска по сайту

09 августа 2016, 12:20

Происшествия

СК начал проверку после обнаружения тела женщины на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи начали проверку после обнаружения трупа женщины на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Тело нашли в понедельник в доме № 36 на улице Верхние поля на пожарной лестнице 17-го этажа. Смерть женщины, по предварительным данным, наступила от трех до пяти суток назад.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для уточнения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

