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Происшествия

09 августа 2016, 00:49

Банда лжеэкстрасенсов пойдет под суд за мошенничество

следствие уголовные дела суды преступные группировки лжеэкстрасенсы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичная прокуратура направила в Кузьминский суд уголовное дело в отношении участников банды лжеэкстрасенсов, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В ходе следствия установлено, что участники сообщества вели активную деятельность с сентября 2011 по октябрь 2013 года.

Для привлечения клиентов злоумышленники размещали рекламу на различных телеканалах, при этом в телепередаче снимались лица, не обладавшие какими-либо экстрасенсорными способностями, а в эфир поступали звонки от соучастников. Клиенты звонили по указанным номерам телефонов и попадали в колл-центр, где сообщали о себе сведения личного характера.

Лжеэкстрасенс проводил сеансы после оплаты "услуг" в виде денежных переводов на банковские карты и абонентские номера интернет – кошельков. Но за один раз решить "сложные" проблемы, как правило, не удавалось, и клиенту предлагали организовать еще несколько сеансов.

Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшим гражданам, превысил 75 млн рублей.

Деятельность преступной группировки была пресечена в октябре 2013 года. 13 обвиняемых в мошенничестве заключены под стражу, им предъявлены обвинения.

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