В Москве создана следственная группа по квартирным рейдерам

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

При столичном главке полиции появилась следственная группа, которая будет заниматься квартирным рейдерством, сообщил m24.ru глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Появилась группа после скандального случая в ЮЗАО, где экс-участковый подселял в квартиры к неуступчивым жильцам своих знакомых и те вынуждали продавать жилье по сниженным ценам.

По словам Семенникова, группу городского, а не районного уровня решили создать после обращений жителей. "Было решено, что это проблема более глобального уровня", - отметил он.

Расследованием случаев квартирного рейдерства будет заниматься Главное следственное управление по Москве и управление экономической безопасности. Семенников отметил, что группа создана по опыту работы в ЮЗАО и в нее войдут те, кто ведет дело бывшего участкового.

Предположительно, группы появятся и в других округах – определять численность следователей и оперативников будут уже сами полицейские.

Также депутат добавил, что москвичам, столкнувшимся с попыткой захвата квадратных метров, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

"Если к вам ломятся в дверь, то лучше вызывать "102", если дело не такое срочное или есть свои нюансы, то нужно идти в следственное управление или в прокуратуру", - подчеркнул Семенников.

Напомним, о квартирном рейдерстве заговорили после громкой истории о банде, состоявшей из уроженцев Северо-Кавказского федерального округа. Они подселялись в квартиры москвичей, в которых ранее были выкуплены доли жилплощади. По данным полиции, они старались ухудшить условия проживания и вынуждали соседей продавать часть жилья. В последующем вся квартира целиком выставлялась на продажу по реальной стоимости.

Например, участники ОПГ вынудили жительницу столицы продать свою долю в квартире, расположенной на улице Аллея Витте, по заниженной цене.

17 июня сотрудники угрозыска задержали семерых членов группы, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Принуждение к совершению сделки". 6 июля при попытке пересечь границу поймали организатора "бизнеса".

Похожий случай произошел в семье Ольги Гурковой, которая живет с семьей в двухкомнатной квартире на улице Маршала Тухачевского. Ее сестра продала свою долю квартиры. Затем эта часть жилплощади несколько раз перепродавалась, пока не оказалась у некоей Елены Мельник. После этого в квартиру пришли "гости" и показали доверенность на управление 1/3 доли квартиры, полученную от Мельник. Они выбросили из комнаты хозяйские вещи, которые им мешали, и поселились в ней.