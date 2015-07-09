Бывшего главу Центра имени Хруничева обвинили в крупном хищении

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следствие предъявило обвинение бывшему гендиректору научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Владимиру Нестерову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Его обвиняют в хищении "вверенного ему чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере".

По словам собеседника агентства, следствие не может выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения, так как по состоянию здоровья он не может быть доставлен в суд для участия в заседании.

По версии следствия, Нестеров, являясь гендиректором Центра имени Хруничева, в 2007 году создал организованную группу, в которую также вошли главный бухгалтер центра Михаил Якушин, глава ЗАО "Экоправо" Дмитрий Дьяконов, а также ряд неустановленных лиц. Они разработали план присвоения вверенных Нестерову денежных средств.

В результате Центру имени Хруничева причинен крупный материальный ущерб.

Ранее Басманный суд отправил под домашний арест гендиректора ЗАО "Экоправо" Дмитрия Дьяконова. Дьяконову предъявлено обвинение в "присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупно размере".

Напомним, что Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева является одним из ведущих предприятий космической отрасли России и производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Компания ЗАО "Экоправо" работала с центром по договору с 2007 по 2014 годы.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, в Центре были вскрыты факты мошенничества, злоупотребления полномочиями, что нанесло предприятию ущерб на сумму свыше 9 миллиардов рублей.