09 июня 2017, 12:06

Происшествия

Машинист пытался предупредить попавшую под поезд внучку Хрущева

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Машинист поезда сигналил внучке и приемной дочери Никиты Хрущева Юлии, попавшей под поезд накануне утром, сообщает пресс-служба столичного следственного управления на транспорте.

Однако 77-летняя Юлия Хрущева не успела среагировать на сигналы "большой громкости" приближающегося поезда Внуково – Москва, рассказали в Следственном комитете, где начали проверку ее гибели.

Ранее сообщалось, что 77-летняя Юлия Хрущева попала под электричку на станции "Мичуринец" в ТиНАО. Женщина шла вдоль железнодорожных путей и не успела отреагировать на сигнал поезда.

Юлия Хрущева является дочерью старшего сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Леонида. Он был военным летчиком и погиб в 1943 году. После этого советский лидер удочерил девочку.

11 августа 2016 года скончалась родная дочь Никиты Хрущева Рада Аджубей.

следствие чп Юлия Хрущева

