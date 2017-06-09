Машинист пытался предупредить попавшую под поезд внучку Хрущева

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Машинист поезда сигналил внучке и приемной дочери Никиты Хрущева Юлии, попавшей под поезд накануне утром, сообщает пресс-служба столичного следственного управления на транспорте.

Однако 77-летняя Юлия Хрущева не успела среагировать на сигналы "большой громкости" приближающегося поезда Внуково – Москва, рассказали в Следственном комитете, где начали проверку ее гибели.