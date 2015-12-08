Михаила Ходорковского вызвали на допрос в СК

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Михаила Ходорковского вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом в своем Twitter заявил сам бизнесмен, опубликовав повестку, которую принесли его отцу в понедельник, 7 декабря.

По словам координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы, Ходорковского вызвали на допрос в связи с обвинением по "делу Пичугина". По какой статье предъявлены обвинения, пока не сообщается.

Повестка подписана старшим следователем по особо важным делам Юрием Буртовым, который с 2003 года занимался делом бывшего сотрудника службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина.

По версии следствия, в 1998-2002 годах члены организованной группы по указанию экс-акционера ЮКОСа Леонида Невзлина совершили ряд убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Сейчас Невзлин, уже более 10 лет проживающий в Израиле, заочно приговорен к пожизненному заключению. Виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска был признал экс-руководитель службы безопасности Алексей Пичугин. В данный момент он отбывает пожизненный срок, уточняет МИА "Россия сегодня".

Однако, несмотря на приговоры суда, дело не было завершено, а лишь приостановлено. Такое решение было принято, потому что имелись и другие заказчики убийства, личности которых на тот момент следствие не установило.

30 июня 2015 года представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил о возобновлении расследования дела об убийстве Петухова.

"В роли заказчика этого убийства и ряда других особо тяжких преступлений мог выступать непосредственно руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский. Думаю, что его отсутствие на территории России не станет непреодолимым препятствием для проведения с ним всех необходимых следственных действий", - отмечал Маркин.