Полиция задержала 18 членов ОПГ по обвинению в афере при трудоустройстве

Участникам межрегиональной группировки, выманивавшим у людей деньги якобы за услуги по трудоустройству, предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба управления информации и общественных связей главка столичной полиции.

Мошенники размещали в сети объявления о предоставлении рабочих мест, общались с клиентами и собирали деньги за несуществующие услуги. Группировка действовала на территории Москвы, Московской и Самарской областей, Республики Мордовия. Злоумышленники успели обмануть 90 граждан.

Правоохранители провели 50 обысков и задержали 18 подозреваемых, включая организатора. Следователи нашли у задержанных поддельные документы и бланки трудоустройства, а также оборудование для их производства. У одного из организаторов группировки обнаружили пистолет ТТ с боеприпасами, газовый револьвер с признаками переделки под боевой и травматический пистолет. В жилищах фигурантов оказались похищенные деньги, наркотические средства, поддельные паспорта, печати и штампы государственных органов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Обвинение в семи преступлениях предъявили 18 фигурантам.