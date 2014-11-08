Ударивший полицейского активист "СтопХама" взят под домашний арест

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Суд постановил взять под домашний арест активиста движения "СтопХам", обвиняемого в избиении сотрудника полиции при сносе гаражей на Дмитровском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на и.о. старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

По словам представителя ведомства, обвинение ходатайствовало о заключении мужчины под стражу, однако судьи решили иначе.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах заявил смягчающим обстоятельством при вынесении решения было наличие у обвиняемого инвалидности. Кроме того, мужчина признал свою вину и извинился перед пострадавшим сотрудником полиции.

Как сообщалось ранее, конфликт на Дмитровском шоссе произошел 30 октября. При попытке сноса гаражно-строительного кооператива "Автостоянка N143" местные жители, ссылаясь на отсутствие судебного решения, попытались помешать демонтажу. В результате между владельцами гаражей и сотрудниками частной охранной фирмы завязалась потасовка, в ходе которой пострадали около десяти человек. В том числе, полицейский, а также член Общественной палаты, руководитель движения "СтопХам" Дмитрий Чугунов, которому повредили глаз.