Уголовное дело возбудили в Подмосковье после разлива нефтепродуктов

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Возбуждено уголовное дело о порче земли после разлива нефтепродуктов в Подольском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Утечка нефтепродуктов произошла из-за повреждения незаконно врезанной в нефтепровод трубы на 37-м километре Старого Симферопольского шоссе вблизи микрорайона Климовск. В результате была загрязнена близлежащая местность и река Раковка. Общая площадь разлива составила 42 тысячи квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по статье "порча земли". Кроме того, полиция расследует уголовное дело о краже нефтепродуктов. Расследование всех дел находится на контроле прокуратуры.

Авария произошла 30 июля. После прорыва нефтепровода дизельное топливо попало в Раковку. На долю загрязнения поверхности земли пришлось только 400 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.

После инцидента Роспотребнадзор порекомендовал жителям поселков и дач в Подольском районе Подмосковья проверить качество воды в колодцах и скважинах.