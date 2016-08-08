Уголовное дело возбудили в Подмосковье после разлива нефтепродуктов

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Возбуждено уголовное дело о порче земли после разлива нефтепродуктов в Подольском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Утечка нефтепродуктов произошла из-за повреждения незаконно врезанной в нефтепровод трубы на 37-м километре Старого Симферопольского шоссе вблизи микрорайона Климовск. В результате была загрязнена близлежащая местность и река Раковка. Общая площадь разлива составила 42 тысячи квадратных метров.
Возбуждено уголовное дело по статье "порча земли". Кроме того, полиция расследует уголовное дело о краже нефтепродуктов. Расследование всех дел находится на контроле прокуратуры.
Авария произошла 30 июля. После прорыва нефтепровода дизельное топливо попало в Раковку. На долю загрязнения поверхности земли пришлось только 400 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.
После инцидента Роспотребнадзор порекомендовал жителям поселков и дач в Подольском районе Подмосковья проверить качество воды в колодцах и скважинах.
Ссылки по теме
- Последствия утечки нефтепродуктов в Подольском районе устранят к 7 августу
- Жителям дач под Подольском порекомендовали проверить колодезную воду
- Площадь загрязнения после аварии в Подольске составила 42 тыс. квадратных метров
Сайты по теме