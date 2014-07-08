Задержаны аферисты, продававшие "лечебные" фильтры для воды

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Правоохранители задержали участников банды аферистов, продававших пенсионерам фильтры для воды в 70 раз дороже их настоящей цены, передает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, с 2012 года сотрудники call-центра одной коммерческой фирмы звонили пенсионерам и тяжелобольным гражданам. Аферисты заставляли их приобрести фильтры для очистки питьевой воды, которые якобы должны были помочь излечиться от смертельных заболеваний.

После телефонного разговора сотрудники компании приезжали к потерпевшим домой и там продолжали настаивать на покупке фильтров, причем цену они завышали в несколько десятков раз. Так, мошенники покупали фильтры за 1,5 - 2 тысячи рублей, а предлагали приобрести по цене около 139 тысяч рублей за штуку. Если у клиента не было денег, сотрудники организации склоняли их к подписанию кредитных договоров.

Полиция задержала руководителей call-центра и непосредственных заместителей гендиректора организации. В СКР отмечают, что гендиректор фирмы находится в медицинском учреждении, следственные действия с ним будут проведены после разрешения врачей.