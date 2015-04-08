Обвиняемым в аварии на "синей" ветке метро могут продлить арест

Фото: ТАСС

Следствие попросило суд продлить арест четверым фигурантам дела об аварии в метро – Валерию Башкатову, Юрию Гордову, Алексею Трофимову и Анатолию Круглову, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Башкатова Сергея Князькина.

Ходатайство об этом подано в Мосгорсуд. Судебное заседание состоится 10 апреля. В конце февраля Мосгорсуд оставил фигурантов дела под стражей до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение двум новым фигурантам дела об аварии на "синей" ветке метро. По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" привлечены руководитель одного из подразделений службы пути столичной подземки Николай Мельников и замруководителя подразделения службы пути Анатолий Казанцев. Они находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, 15 июля прошлого года между станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы" из-за резкого торможения с рельсов сошли три вагона поезда. Погибли 24 человека, более 400 пострадали.

После аварии было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, двое работников метрополитена – мастер службы путей Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов – проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

Кроме них обвиняемыми по делу об аварии в метро проходят директор по производству субподрядной организации "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, а также заместитель начальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексей Трофимов.

После инцидента начальник метрополитена Юрий Беседин ушел в отставку, его место занял Дмитрий Пегов.