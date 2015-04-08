Сотрудники ФТС пойдут под суд за откат на 125 млн рублей

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Следственный комитет направил в суд дело должностных лиц Федеральной таможенной службы, обвиняемых в откатах при заключении госконтракта, передает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, должностные лица ФТС – генерал-лейтенант и полковник – в период с ноября 2011 по февраль 2012 года обеспечили победу в аукционе коммерческой фирмы, возглавляемой их сообщником.

Выиграть тендер на право заключения контракта на поставку программ для Oracle удалось благодаря условиям, ограничивающим конкуренцию. После победы часть средств на сумму, которая была завышена, была обналичена и распределена между членами преступной группы. Таким образом из бюджета было похищено 125 миллионов рублей, выделенных для нужд ФТС.

В ходе следственных действий правоохранители установили арендованные обвиняемыми банковские ячейки, где нашлась часть суммы – 2,5 миллиона долларов.

Ранее одного из фигурантов приговорили к трем годам лишения свободы. Уголовное дело было направлено в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.