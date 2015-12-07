После гибели прохожего из-за падения куска балкона началась проверка

По факту гибели прохожего на севере Москвы проводится проверка

Инцидент с обрушением штукатурки с жилого дома, в результате которого погиб человек, будет расследован властями столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

"Совместная с правоохранительными органами создана комиссия по выявлению причин трагического инцидента у жилого дома на Ленинградском шоссе", – цитирует "Интерфакс" главу департамента капитального ремонта Виталия Михайличенко.

По его словам, итоги расследования будут сразу опубликованы.

Напомним, в понедельник около 11:00 на Ленинградском шоссе от балкона одного из домов отвалилась часть конструкции и упала на прохожего. Мужчина погиб на месте, но для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В СК сообщили, что по факту ЧП следователи проводят проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.