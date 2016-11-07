Форма поиска по сайту

07 ноября 2016, 21:04

Происшествия

СК проведет проверку по факту избиения школьницы на парковке

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет устанавливает обстоятельства избиения несовершеннолетней на автомобильной парковке торгового центра на северо-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в четверг, 3 ноября. Три московские школьницы избили 14-летнюю девушку, а четвертая участница сняла избиение на видео. Запись они выложили в интернет. Как выяснилось, причиной конфликта стала ревность к 19-летнему молодому человеку.

Сейчас пострадавшая находится в стационаре. Она попала в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и ушибами. Теперь девушке предстоит челюстно-лицевая операция.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и мотивы, побудившие подростков совершить данные действия.

