Задержанная "гонщица" Мара Багдасарян 16 раз нарушила ПДД

Полицейские выявили 16 нарушений ПДД у задержанной в воскресенье участницы громкого дела о гонках на Гелендвагене Мары Багдасарян. Об этом сообщает ТАСС.

Багдасарян задержали на Ленинском проспекте 6 ноября. В отношении нее был составлен административный материал за нарушение правил парковки автомашины на тротуаре.