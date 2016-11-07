Форма поиска по сайту

07 ноября 2016, 08:15

Происшествия

Задержанная "гонщица" Мара Багдасарян 16 раз нарушила ПДД

Фото: vk.com

Полицейские выявили 16 нарушений ПДД у задержанной в воскресенье участницы громкого дела о гонках на Гелендвагене Мары Багдасарян. Об этом сообщает ТАСС.

Багдасарян задержали на Ленинском проспекте 6 ноября. В отношении нее был составлен административный материал за нарушение правил парковки автомашины на тротуаре.

Ранее девушка якобы обвинила полицейских в вымогательстве денег. Провокационное заявление появилось на её странице в Facebook. Спустя несколько часов пост в соцсети удалили, а сама Мара утверждает, что не имеет к публикации никакого отношения.

Багдасарян была свидетелем по уголовному делу о гонках "золотой молодежи" на внедорожнике Гелендваген. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбывала 10-дневный административный арест.

