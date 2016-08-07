Форма поиска по сайту

07 августа 2016, 16:02

Происшествия

Похитившие мужчину в центре Москвы злоумышленники арестованы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Трое злоумышленников, похитивших мужчину в центре Москвы, арестованы, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 4 августа на Миусской площади в районе дома 3а. Подозреваемые силой посадили мужчину в машину в автомобиль Porsche Cayenne темного цвета и скрылись. В городе объявили план "Перехват" для розыска подозреваемых.

Позже сотрудники органов по дороге в область на Волоколамском шоссе остановили для проверки Porsche Cayenne, в котором находились подозреваемые в похищении мужчины.

Против мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им уже предъявлено обвинение.

