Возбуждены уголовные дела в отношении пяти турфирм

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СКР возбудил уголовные дела в отношении пяти турфирм, сообщает пресс-служба ведомства. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве, в результате которого пострадали несколько десятков тысяч человек.

За незаконные финансовые операции предстоит ответить представителям компаний "Лабиринт", "Роза ветров Мир", "Идеал-тур", "Нева" и "Экспо-тур". Следствие также проводит проверки в других организациях.

По мнению следствия, владельцы фирм продавали путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги. Когда партнеры отказались перевозить и принимать туристов, туроператоры объявили о приостановлении и прекращении деятельности.

Следователям предстоит проверить законность деятельности туркомпаний, установить ущерб и привлечь к уголовной ответственности собственников и руководителей организаций.

В Санкт-Петербурге у некоторых из них провели ряд обысков и изъяли всю документацию. В столице также принимаются меры по установлению имущества компаний. На него могут наложить арест для возмещения материального ущерба. Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям или бездействию тех госорганов, которые контролируют соблюдение прав граждан в туристической сфере.

Напомним, проблемы с туроператорами начались 16 июля - тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Также могут появиться проблемы у клиентов "Авиачартера" - 6 августа фирма перестала выходить на связь с туроператорами, в офисе никто не подходит к телефону.