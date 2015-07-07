Бывший финансовый директор "Роснано" арестован до 6 сентября

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Басманный суд столицы арестовал до 6 сентября бывшего финансового директора "Роснано" Святослава Понурова, сообщает Агентство "Москва".

"Судья Наталья Мушникова удовлетворила ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого С. Понурова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – заявили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что Понуров задержан по делу о растрате средств из бюджета компании. Он подозревается по статье "Растрата вверенного имущества государственной корпорации в особо крупном размере с использованием своего служебного положения".

Напомним, Басманный суд также поместил под домашний арест бывшего главу госкорпорации "Роснанотех" Леонида Меламеда. Под арестом он пробудет до 1 сентября.

При этом сначала Следственный комитет попросил заключить обвиняемого под стражу, но затем в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Стоит отметить, что нынешний глава "Роснано" Анатолий Чубайс выразил готовность дать показания по делу.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей "Роснанотеха" – генерального директора корпорации Леонида Меламеда, его зама Андрея Малышева и финансового директора корпорации Святослава Понурова. Всего они подозреваются в растрате в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом". В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей. В "Роснано" заявили, что при этом корпорации не был причинен материальный ущерб.