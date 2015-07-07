Бывший финдиректор "Роснано" задержан по делу о растрате

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Бывший финансовый директор госкорпорации "Роснано" Святослав Понуров задержан по делу о растрате средств из бюджета компании, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Он подозревается по статье "Растрата вверенного имущества государственной корпорации в особо крупном размере с использованием своего служебного положения".

Ранее m24.ru сообщало, что Басманный суд поместил под домашний арест бывшего главу госкорпорации "Роснанотех" Леонида Меламеда. Под арестом он пробудет до 1 сентября.

При этом сначала Следственный комитет попросил заключить обвиняемого под стражу, но затем в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Защита просила освободить Меламеда под залог в 100 миллионов рублей. Такую сумму готов был внести бывший зампред правления "Роснано" Андрей Раппопорт.

Стоит отметить, что нынешний глава "Роснано" Анатолий Чубайс выразил готовность дать показания по делу.

"Роснано" заинтересовано в активном сотрудничестве со следствием с целью защиты законных интересов компании и работавших в ней сотрудников. С этой целью, в частности, я сам по собственной инициативе готов дать показания в качестве свидетеля", – написал Чубайс в своем блоге в "Живом журнале".

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей "Роснанотеха" – генерального директора корпорации Леонида Меламеда, его зама Андрея Малышева и финансового директора корпорации Святослава Понурова. Всего они подозреваются в растрате в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом".

В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей. В "Роснано" заявили, что при этом корпорации не был причинен материальный ущерб.