СКР предъявил обвинения экс-главе дочерних предприятий "Оборонсервиса"

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В Главном военном управлении СКР предъявили обвинения бывшему и.о. главы "Оборонстроя" и "Главного управления обустройства войск" – дочерних предприятий "Оборонсервиса", передает пресс-служба Следственного комитета.

По данным правоохранителей, бывший и.о. руководителя компаний давал указания подчиненным оплачивать фиктивные договора и акты выполненных работ. В общей сложности на основании подложных документов компании перечислили почти 15 миллионов рублей.

Обвинение бывшему и.о. руководителя структур предъявлено по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

В октябре 2012 года стало известно, что по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", был возбужден ряд уголовных дел. После этого своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков.