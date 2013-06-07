СКР прекратил уголовное преследование основателя "ВКонтакте" Дурова

За рулем автомобиля, сбившего полицейского, сидел Павел Дуров

Следователи переквалифицировали уголовное дело против основателя "ВКонтакте" Павла Дурова в административное.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, следователям удалось установить, что 5 апреля 2013 года Павел Дуров, управляя автомобилем "Мерседес", нарушил правила дорожного движения, а затем не остановился по требованию сотрудника ГИБДД и совершил на него наезд, в результате которого полицейский получил ушибы и ссадины.

Однако в связи с тем, что следователи не собрали достаточных доказательств того, что Дуров умышленно наехал на полицейского, уголовное дело против него было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Действия Дурова были квалифицированы по административной статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Напомним, 5 апреля в центре Санкт-Петербурга водитель "Мерседеса" сбил сотрудника ДПС и скрылся с места происшествия. Потерпевший опознал в водителе создателя соцсети, после чего в офисе компании и квартире Дурова прошли обыски. Кроме это, сообщалось, что предпринимателя вызывали на допрос в Следственный комитет.