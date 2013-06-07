"Белгородского стрелка" Сергея Помазуна признали вменяемым

Сергей Помазун. Фото: ИТАР-ТАСС

Обвиняемый в убийстве 6 человек в Белгороде Сергей Помазун признан вменяемым по итогам судебной психолого-психиатрическая экспертизы.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, 22 апреля Помазун открыл стрельбу в магазине "Охота" в центре Белгорода. Затем, выйдя из магазина, он начал стрелять по прохожим. Пять человек скончались на месте, еще один - умер в реанимации.

На следующий день Помазун был задержан полицейскими во время спецоперации. Он был арестован судом на два месяца, ему предъявили обвинение по статьям "Убийство шести лиц", "Хищение оружия и боеприпасов", "Хищение боеприпасов, совершенных с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела Помазуну предстоит пройти более 30 различных экспертиз.