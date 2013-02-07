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07 февраля 2013, 20:55

Следствие

Арестован ректор, подозреваемый в подготовке убийства коллеги

Фото: ИТАР-ТАСС

Ректор Института управления и права Иван Алексеев заключен под стражу по ходатайству следователя. Его подозревают в организации приготовления убийства коллеги.

Накануне Алексеев был задержан оперативниками в момент передачи 500 тысяч рублей оперативному сотруднику, который притворился "киллером".

По данным следствия, ректор Института готовил убийство своего коллеги – соучредителя учебного заведения – из-за разногласий по финансовым вопросам.

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Для исполнения задуманного Алексеев нашел киллера. Не зная, что тот является сотрудником правоохранительных органов, он обговорил с ним детали и сроки исполнения "заказа", а также сумму – 2 миллиона рублей.

После сообщения о выполненном "заказе" подозреваемый встретился с полицейским в ресторане для передачи денег, где и был задержан.

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