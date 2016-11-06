"Гонщицу" Мару Багдасарян задержали в центре Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Участницу дела о гонках на Гелендвагене Мару Багдасарян задержали в центре Москвы. Причиной задержания стало грубое нарушение правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

Ранее девушка якобы обвинила полицейских в вымогательстве денег. Провокационное заявление появилось на странице в Facebook. Спустя несколько часов пост в соцсети удалили, а сама Мара утверждает, что не имеет к публикации никакого отношения.

Багдасарян была свидетелем по уголовному делу о гонках "золотой молодежи" на внедорожнике Гелендваген. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбывала 10-дневный административный арест.