"Черный ящик" А321 не помог прояснить причину катастрофы – СМИ

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

Результаты расшифровки бортовых самописцев самолета А321, потерпевшего крушение на Синайском полуострове, не помогли установить причину катастрофы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Данные расшифрованного "черного ящика" показали, что на протяжении всего полета, продолжавшегося более 20 минут, все системы лайнера работали исправно.

После взлета самолет почти набрал необходимую высоту, но затем произошло некое событие, которое оторвало хвостовую часть самолета, где находился бортовой самописец. Отрыв хвостовой части привел к отмене фиксации режимов работы всех систем лайнера.

Собеседник издания сравнил эту запись с кардиограммой, зафиксировавшей только внезапную смерть человека от остановки сердца. Причины же происшедшего в такой ситуации могут установить только дополнительные исследования.

По мнению экспертов, такое могло произойти из-за взрывной разгерметизации салона.

При этом перед катастрофой летчики не связывались со службами, так как в ходе полета не было выявлено никаких проблем. Но для того, чтобы обозначить причину ЧП, пилотам было необязательно выходить на голосовую радиосвязь с землей.

Достаточно было нажатием кнопок передать закодированные общепринятые сигналы бедствия: 7500 – теракт или захват, 7600 – потеря связи или 7700 – иная аварийная ситуация. Однако у них не хватило времени даже на это.

Ранее высказывались версии, что причиной авиакатастрофы стала заложенная в салоне бомба. Так, американская разведка считает, что взрывное устройство могли положить в салон воздушного суда террористы запрещенной на территории России группировки "Исламское государство". В свою очередь, египетские и российские власти это отрицают.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".