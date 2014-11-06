Гибель актера: Следствие исключило версию убийства Алексея Девотченко

Причину смерти актера Алексей Девотченко установит судмедэкспертиза

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти актера Алексея Девотченко. По предварительным данным, актер погиб в результате несчастного случая, сообщает телеканал "Москва 24".

Версию насильственной смерти следователи практически исключили.

"По предварительным данным следствия, в ходе осмотра места происшествия на теле мужчины насильственных признаков смерти выявлено не было. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием устанавливается все обстоятельства гибели мужчины, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России Юлия Иванова.

Тело Алексея Девотченко обнаружили вечером 5 ноября в доме №100 на Алтуфьевском шоссе. О смерти сообщил один из его знакомых, который почти сутки безуспешно пытался дозвониться до актера и решил лично проверить, что случилось.

Алексей Девотченко родился 14 октября 1965 года в Ленинграде. Еще в школе начал играть в ТЮЗе имени Брянцева. В 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, мастерская Аркадия Кацмана и Льва Додина.

Работал в театре имени Ленсовета, в Камерной филармонии, театре на Литейном, Александринском театре, БДТ имени Товстоногова. С 2011 по 2012 год работал в Московском театре юного зрителя. С 2012 года - в труппе Московского Художественного театра имени Чехова.

Актер также известен по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Бандитский Петербург 2" и "Убойная сила".