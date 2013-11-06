Полиция нашла предполагаемых налетчиков на салон сотовой связи в ЮЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция установила причастность четырех граждан, задержанных в конце октября, к нападению на салон сотовой связи на Ломоносовском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Напомним, 4 сентября вооруженные налетчики ворвались в салон сотовой связи на Ломоносовском проспекте. Лица злоумышленников были закрыты капюшонами. Угрожая персоналу пистолетами, они закрыли сотрудников салона в подсобном помещении и вынесли деньги и оргтехнику.

25 октября столичные полицейские задержали подозреваемых в совершении серии грабежей салонов сотовой связи в Москве. Налетчики все время действовали по одной и той же схеме - врывались в масках в магазины связи, угрожали работникам салонов пистолетами, после чего забирали деньги, мобильные телефоны и аппаратуру и скрывались с места происшествия на иномарках.

Общий ущерб от нападений превысил 15 миллионов рублей. По данным правоохранителей, на счету банды налетчиков более 30 нападений на салоны сотовой связи в Москве.