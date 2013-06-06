Боевики Давлетбаева планировали устроить теракт в Москве 9 мая

Задержан предполагаемый организатор терактов в Москве

Юлай Давлетбаев, задержанный по подозрению в организации подготовки терактов, работал в столице таксистом. Так ему удалось изучить город и найти самые многолюдные места, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Известно, что лидер группировки прибыл из пограничной зоны между Афганистаном и Пакистаном. Там он вместе с сообщниками проходил боевую подготовку. В Москве группировка Давлетбаева готовила серию атак, в том числе 9 Мая. Жили они в съемной квартире в Орехово-Зуевском районе. Двое боевиков были убиты во время операции ФСБ 20 мая. Тогда же оперативники задержали еще одного члена группы - Роберта Амерханова. Он арестован решением суда, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям.

Как рассказал сотрудник Национального антитеррористического комитета Алексей Привалов, члены банды, совершившие ряд преступлений на территории республик Поволжья и скрывавшиеся от правоохранительных органов, в 2010 году выехали в афгано-пакистанскую зону, где проходили военную подготовку и идеологическую обработку в одной из международных террористических организаций.

После трехлетнего пребывания за рубежом бандиты по указанию главарей террористической организации "Исламская партия Туркестана", тайно вернулись на территорию России.