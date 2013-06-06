Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2013, 12:11

Происшествия

Боевики Давлетбаева планировали устроить теракт в Москве 9 мая

Задержан предполагаемый организатор терактов в Москве

Юлай Давлетбаев, задержанный по подозрению в организации подготовки терактов, работал в столице таксистом. Так ему удалось изучить город и найти самые многолюдные места, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Известно, что лидер группировки прибыл из пограничной зоны между Афганистаном и Пакистаном. Там он вместе с сообщниками проходил боевую подготовку. В Москве группировка Давлетбаева готовила серию атак, в том числе 9 Мая. Жили они в съемной квартире в Орехово-Зуевском районе. Двое боевиков были убиты во время операции ФСБ 20 мая. Тогда же оперативники задержали еще одного члена группы - Роберта Амерханова. Он арестован решением суда, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям.

Ссылки по теме


Как рассказал сотрудник Национального антитеррористического комитета Алексей Привалов, члены банды, совершившие ряд преступлений на территории республик Поволжья и скрывавшиеся от правоохранительных органов, в 2010 году выехали в афгано-пакистанскую зону, где проходили военную подготовку и идеологическую обработку в одной из международных террористических организаций.

После трехлетнего пребывания за рубежом бандиты по указанию главарей террористической организации "Исламская партия Туркестана", тайно вернулись на территорию России.

следствие задержания теракты террористы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика