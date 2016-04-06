Двум членам "ореховской" ОПГ предъявили обвинение в убийстве адвоката Акимцевой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Двум участникам "ореховской" организованной преступной группы предъявили обвинение в убийстве адвоката Татьяны Акимцевой и ее водителя. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета (СК) России Владимир Маркин, передает пресс-служба ведомства.

Речь идет о фигурантах дела Сергее Фролове и Игоре Сосновском. В настоящий момент они проверяются следователями на причастность к еще более чем десятку убийств, совершенных на территории столичного региона. Обвиняемые находились в розыске с 1998 года.

Напомним, убийство Татьяны Акимцевой было совершено 12 сентября 2014 года около дома № 9 по улице Гашека. Фролов сделал не менее четырех выстрелов в адвоката, а затем еще два – в ее водителя.

От полученных ранений оба пострадавших скончались на месте. После преступления Фролов скрылся на ожидавшей его машине, которой управлял Сосновский.

Следователи установили, что мотивом убийства Акимцевой стало то, что она представляла в суде интересы совладельца рынка "Одинцовское подворье" Сергея Журбы.

На счету Фролова и Сосновского не один десяток преступлений. Самые громкие из них – это убийства свидетелей и юристов по уголовным делам в отношении "ореховской" ОПГ, несколько покушений на убийство Сергея Журбы, а также убийства его водителей, охранников и адвокатов.