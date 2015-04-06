Задержан первый подозреваемый по делу о крушении траулера "Дальний Восток"

Задержан первый подозреваемый по делу о крушении "Дальнего Востока"

Замгенерального директора компании "Магеллан" Александр Кудрицкий задержан по делу о крушении траулера "Дальний Восток". Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Кудрицкому вменяют нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Также в розыск объявлен генеральный директор компании Егор Гащенко. По версии следователей, сейчас он находиться на территории Республики Корея.

ООО "Магеллан" являлось владельцем затонувшего судна. В Следственном комитете сообщили, что по месту приписки траулера в порту Невельск и офисе компании изъяты документы и проведены допросы свидетелей. Судом по ходатайству следствия также наложен арест на счета и имущества компании–судовладельца и виновных лиц.

"По основной на данный момент версии следствия причинами крушения судна являются потеря остойчивости при размещении выловленной рыбной продукции на судне с нарушением установленных правил. А также несоблюдение руководством компании – судовладельца правил эксплуатации траулера.

В частности, уже известно, что не были приняты меры для пополнения запасов топлива на судне и прекращения промысла рыбы, не было достаточного спасательных средств, и при этом количество лиц, находившихся на борту, превышало максимально допустимое. Даже с такими составляющими очевидно, что выход в море представлял смертельную опасность", – заявил Маркин.

Напомним, в ночь на 2 апреля в Охотском море затонул рыболовецкий траулер "Дальний Восток". На борту находилось 132 пассажира и члена экипажа, 78 из которых – россияне, остальные – граждане Мьянмы, Вануату, Латвии и Украины.

Спасти удалось 63 человека, 56 погибли, еще 13 пропали без вести. По факту крушения судна было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".