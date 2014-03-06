Экс-министр обороны Сердюков попал под амнистию

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков попал под амнистию, передает "Интерфакс".

Решение об этом было принято в конце февраля. Однако Адвокат Сердюкова Генрих Падва ни подтвердил, ни опроверг эту информацию.

Отметим, что уголовное дело в отношении бывшего министра прекращено по нереабилитирующим основаниям – невиновным его не признали.

Ранее было заявлено, что Сердюков имеет право на амнистию по составу преступления. Также у него есть награды, в том числе – за боевые действия в 2008 году в Южной Осетии.

По закону, чтобы попасть под амнистию, обвиняемому достаточно подать ходатайство. При вынесении решения учитывается только тяжесть преступления и наличие нарушений режима во время нахождения под домашним арестом, в колонии или под подпиской о невыезде.

Напомним, в ноябре 2013 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

По материалам следствия, Сердюков поручил подчиненным построить за счет министерства дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный, на территории которого располагается партнерство поселок "Житное". При этом работы по озеленению проводились бойцами-срочниками, а автодорогу строил батальон железнодорожных войск.

Каких-либо распорядительных документов, которые обосновывали бы расходование бюджетных средств, не издавалось. В результате этих действий государству был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.

Законопроект об амнистии, приуроченной к 20-летнем юбилею Конституции, вступил в силу 18 декабря. Он позволяет выйти из мест лишения свободы нескольким категориям осужденных, в том числе несовершеннолетним, женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, беременным, инвалидам I и II группы, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел РФ и тем, кто принимал участие в боевых действиях либо в действиях по защите Отечества.