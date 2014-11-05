Полицейского уволили за сексуальную связь с задержанной

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Сотрудник УВД на Московском метрополитене был уволен за сексуальную связь с задержанной, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на платформе станции метро "Улица Академика Янгеля". Там старший сержант полиции за нарушение миграционного законодательства задержал женщину.

Затем он доставил ее в комнату полиции, где и занялся с ней сексом. Уточняется, что при этом он не применил насилие.

Нарушитель был уволен, а ряд его руководителей понесли дисциплинарную ответственность. Собранные материалы переданы на процессуальную проверку.