СК начал проверку по факту трагедии на Клязьминском водохранилище

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии на Клязьминском водохранилище.

Ранее сообщалось, что на территории водоема во время празднования свадебного мероприятия утонула женщина 1984 года рождения. Правоохранители обнаружили тело 3 июля, оно было направлено в морг.

По словам очевидцев, отмечавших свадьбу было 20-25 человек. Компания выпивала, а затем решила переплыть на соседний берег. Из показаний неясно, кому именно принадлежала идея.

Подруга погибшей сообщила полиции, что та начала тонуть, не доплыв нескольких метров. Спасти невесту ей не удалось. Произошла трагедия в той части водоема, где купание было запрещено.

По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.