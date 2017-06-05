Замгубернатора Курской области заподозрили в получении взятки

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова заподозрили в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2015 году чиновник получил недвижимость стоимостью более миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения для ввода в эксплуатацию дома, построенного с нарушениями.

Помимо Зубкова, по делу проходят Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. На них, в зависимости от роли, завели дела по статьям "Посредничество во взяточничестве", "Дача взятки" и "Пособничество в даче взятки".