05 июня 2017, 17:35

Происшествия

Замгубернатора Курской области заподозрили в получении взятки

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова заподозрили в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2015 году чиновник получил недвижимость стоимостью более миллиона рублей за содействие в получении строительной компанией заключения для ввода в эксплуатацию дома, построенного с нарушениями.

Помимо Зубкова, по делу проходят Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. На них, в зависимости от роли, завели дела по статьям "Посредничество во взяточничестве", "Дача взятки" и "Пособничество в даче взятки".

следствие уголовные дела взятки Курская область

