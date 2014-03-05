Лидер "Правого сектора" Ярош объявлен в международный розыск

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России объявил в международный розыск лидера украинской организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению следствия, в своих выступлениях глава "Правого сектора" публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору. Ему уже предъявлено обвинение, в ближайшее время СКР будет ходатайствовать о заочном аресте Яроша.

Об уголовном деле, заведенном в отношении лидера украинских националистов, стало известно 3 марта. Тогда Ярош стал фигурантом дела, возбужденного по двум статьям – "Публичные призывы к экстремизму" и "публичные призывы к терроризму".