Ростехнадзор нашел 56 нарушений в ходе проверки лифтов в "Алых парусах"

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Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки ООО "ДС Эксплуатация", которая занималась лифтами в жилом комплексе "Алые паруса", выявил 56 нарушений, сообщает Агентство "Москва".

Всего специалисты проверили 79 лифтов, Ростехнадзор выдал предписания по устранению нарушений до 3 марта этого года. Лифт, ставший причиной гибели женщины, не был проверен ведомством, потому что он опечатан Следственным комитетом на время расследования.

Проверка проводилась в отношении лифтов по следующим адресам: Авиационная улица, 79; Авиационная улица 79/1, Авиационная улица 77, Авиационная улица 77/1, улица Маршала Василевского 13/3, улица Расплетина 22, улица Расплетина 21, улица Маршала Бирюзова 31, улица Маршала Соколовского 10/1; улица Маршала Соколовского 5, улица Маршала Конева 14.

14 января в одном из корпусов ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице из-за обрыва троса и падения кабины лифта в шахту погибла женщина. Столичные следователи возбудили уголовное дело.

Техническим обслуживанием лифта и лифтового оборудования в ЖК "Алые Паруса" занималась компания "Лифт Гарант". Следствие изучает техническую документацию и технические регламенты с целью проверки руководства компании-подрядчика на причастность к совершенному преступлению.

Электромеханик Алексей Белоусов, который отвечал за техническое обслуживание лифта, был задержан на следующий день после аварии, его уже арестовали. Также сообщалось, что после трагедии в ЖК "Алые паруса" московские лифты проверяют специалисты Мосжилинспекции, Ростехнадзора и сотрудники прокуратуры. Согласно планам ведомств, проверку пройдет большинство подъемников столицы.

Рейд уже позволил выявить нарушения в работе лифтов в высотке на Алтуфьевском шоссе. Обслуживает кабины та же коммерческая компания, что и в "Алых парусах".