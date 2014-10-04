В центре Москвы обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

Фото: ТАСС/ Юрий Машков

В центре столицы было обнаружено тело женщины. Предположительно, что она скончалась от ножевых ранений, передает Агентство "Москва".

Труп нашли в тоннеле под железнодорожным полотном, расположенным у дома по 4-му Сыромятническому проезду.

Вскоре после обнаружения тела был задержан и подозреваемый в убийстве. Расследование продолжается.

Отметим, ранее M24.ru сообщало, что в Измайловском лесопарке обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти. Позже задержали подозреваемого, который скорее всего задушил погибшую после ссоры.