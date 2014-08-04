СК проверит деятельность туроператоров "Нева" и "Лабиринт"

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет проверит деятельность туроператоров "Нева" и "Лабиринт", которые ранее объявили о приостановке своей деятельности, передает пресс-служба ведомства.

По версии СК, в результате незаконных финансовых операций, проведенных туроператорами, пострадали несколько десятков тысяч человек. Следователи намерены изучить работу компаний на предмет мошенничества в действиях некоторых сотрудников организаций.

Кроме того, будут проверены "Роза ветров Мир", "Экспо-тур" и другие туроператоры, из-за которых пострадали туристы.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки.

Напомним, 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановке деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский туроператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Из-за прекращения работы компаний были отменены несколько десятков авиарейсов, а туристам пришлось выселяться из отелей.