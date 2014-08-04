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Следствие

04 августа 2014, 11:03

Группе столичных "подпольных банкиров" грозит до 7 лет колонии

следствие обвинения подпольные банки тюремные сроки

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи столичного главка полиции предъявили обвинения четверым "подпольным банкирам", мошенническим путем заработавшим 30 миллионов рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На фигурантов завели дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой", максимальное наказание по ней составляет семь лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Полицейские установили, что четверо "банкиров" сняли офис в Северном округе и без лицензии ЦБР проводили операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, а также по переводу и обналичиванию денег, используя реквизиты подконтрольных им фирм.

Задержать обвиняемых удалось 30 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

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