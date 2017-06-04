Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня 2017, 18:20

Происшествия

СК возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области

Фото: ТАСС/Алексей Щербак

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Ее подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба СК РФ.

Уточняется, что общая сумма взяток составила не менее трех миллионов рублей. Как полагают следователи, эту сумму Мазанько получила от предпринимателей, обещая в обмен помощь в заключении госконтрактов на ремонтные работы в здании администрации Владимирской области, а также на поставку мебели.

В пресс-службе СК пояснили, что вице-губернатора задержали и сейчас она находится под следствием.

следствие уголовные дела взятки СК РФ Владимирская область

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика