СК возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области

Фото: ТАСС/Алексей Щербак

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько. Ее подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба СК РФ.

Уточняется, что общая сумма взяток составила не менее трех миллионов рублей. Как полагают следователи, эту сумму Мазанько получила от предпринимателей, обещая в обмен помощь в заключении госконтрактов на ремонтные работы в здании администрации Владимирской области, а также на поставку мебели.

В пресс-службе СК пояснили, что вице-губернатора задержали и сейчас она находится под следствием.